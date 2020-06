La MLS reanuda actividades el 8 de julio en el torneo que MLS is Back que se llevará a cabo en el complejo de Disney Orlando, Florida, que tendrá como alicientes un premio de 1 millón de dólares y un boleto para la próxima Concachampions.

Los 26 equipos de la Major League Soccer ya se encuentran entrenando para el regreso del futbol en Estados Unidos tras el parón en la segunda jornada por la pandemia de coronavirus.

Este miércoles, la MLS anunció el calendario con todos los cruces de la Fase Regular:

Calendario MLS is Back (horarios tiempo del Este)

-8 de julio: Orlando vs Miami (8 p.m.), Nashville vs Chicago (10:30 p.m.)

-9 de julio: New York City FC vs Philadelphia (9 a.m.), Montreal vs New England (8 p.m.), Dallas vs Vancouver (10:30 p.m.)

-10 de julio: Toronto vs DC United (8 p.m.), Seattle vs San Jose (10:30 p.m.)

-11 de julio: Atlanta vs New York Red Bulls (8 p.m.), Cincinnati vs Columbus (10:30 p.m.)

-12 de julio: Sporting KC vs Minnesota (8 p.m.), Real Salt Lake vs Colorado (10:30 p.m.)

-13 de julio: LAFC vs Houston (8 p.m.), LA Galaxy vs Portland (10:30 p.m.)

-14 de julio: Miami vs Chicago (9 a.m.), Philadelphia vs Nashville (8 p.m.), Orlando vs New York City FC (10:30 p.m.)

-15 de julio: Seattle vs Dallas (9 a.m.), Montreal vs Toronto (8 p.m.), Vancouver vs San José (10:30 p.m.)

-16 de julio: Atlanta vs Cincinnati (9 a.m.), DC United vs New England (8 p.m.), Columbus vs New York Red Bulls (10:30 p.m.)

-17 de julio: Sporting KC vs Colorado (8 p.m.), Real Salt Lake vs Minnesota (10:30 p.m.)

-18 de julio: Portland vs Houston (8 p.m.), LA Galaxy vs LAFC (10:30 p.m.)

-19 de julio: New York City FC vs Chicago (8 p.m.), Miami vs Philadelphia (10:30 p.m.)

-20 de julio: Orlando vs Nashville (9 a.m.), Dallas vs. San José (8 p.m.), Seattle vs Vancouver (10:30 p.m.)

-21 de julio: Toronto vs New England (9 a.m.), Atlanta vs Columbus (8 p.m.), Montreal vs DC United (10:30 p.m.)

-22 de julio: Real Salt Lake vs Sporting KC (9 a.m.), Cincinnati vs New York Red Bulls (8 p.m.), Colorado vs Minnesota (10:30 p.m.)

-23 de julio: LA Galaxy vs Houston (8 p.m.), Portland vs LAFC (10:30 p.m.)

Octavos de Final

Del 25 al 28 de julio

Cuartos de Final

-30 de julio: ganador octavos 2 vs ganador octavos 4 (8 p.m.)

-31 de julio: ganador octavos 1 vs ganador octavos 6 (7:30 p.m.)

-1 de agosto: ganador octavos 3 vs ganador octavos 8 (8 p.m.), Ganador octavos 5 vs Ganador octavos 7 (10:30 p.m.)

Semifinales

-5 de agosto: ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 4 (8 p.m.)

-6 de agosto: ganador cuartos 2 vs ganador cuartos 3 (8 p.m.)

Final

-11 de agosto: ganado semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 (8 p.m.