La lucha contra el racismo en Estados Unidos ha trascendido en medios de comunicación, espacios para el arte y el deporte. Este viernes la Major League Soccer anunció la creación de la Black Players Coalition.

Una organización que se creó para hacer cambios significativos en la MLS y las comunidades del país.

Black Players Coalition estará conectada con la Major League Soccer Players Association, fundada en 2003.

Teniendo como eje la lucha contra la falta de equidad que sufre en la MLS, la Black Players Coalition también plantea iniciativas como apoyar las prácticas de contratación de diversificación, clases de educación cultural en toda la liga y el desarrollo del futbol en comunidades negras.

El compromiso de la BPC no es solo en la liga. Los jugadores buscarán tener injerencia en temas como oportunidades educativas y el compromiso político, en asociación con organizaciones sin fines de lucro.

La nueva coalición ya aseguró 75 mil dólares en contribuciones, gracias a su alianza con la MLSPA, y su primer paso al cambio, fue anunciar su origen en el medio de dueños negros, Perfect Soccer.

La MLS se pronunció a favor de la nueva organización y asegura que se han convertido en líderes influyentes de cambio.

El defensor costarricense del FC Cincinnati, Kendall Watson y miembro de Black Players Coalition, se expresó muy feliz por estar haciendo historia en la MLS.

«Es un honor, es algo muy grande para nosotros. Es la primera vez que pasa algo así, estamos haciendo historia, así es que estoy muy orgulloso y solo pensamos en un mejor futuro para las nuevas generaciones», expresó.

“Make a better future for the new generation.”#FCCincy defender @kwaston88 reacts to being a part of the first ever Black Players Coalition of @MLS. pic.twitter.com/QOne2NMjVE

— FC Cincinnati (@fccincinnati) June 19, 2020