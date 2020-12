Moana, Zootopia y Cars serán series de Disney

Disney ha publicado en Twitter nuevas noticias sobre sus producciones. Una de ellas es que Moana, Zootopia y Cars serán estrenadas como series.

En una ola de revelaciones publicadas en un hilo de Twiter, Disney anunció sus primeras series animadas originales.

Just Announced: @DisneyAnimation’s first-ever original animated series are coming to @DisneyPlus: Baymax!, Zootopia+, and Tiana are coming in 2022, and Moana, the series, in 2023. pic.twitter.com/s7aOht4uU6

