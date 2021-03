Monsters at Work: ¿Cuándo podrás ver la nueva serie de Disney+?

Los monstruos más adorables de Disney están de vuelta. Mike y Sulley vuelven en Monsters at Work, la nueva serie Disney +.

La secuela estaba en desarrollo desde hace unos años pero por fin tenemos noticias de que llegará para el mes de julio. Lo que será diferente en esta ocasión, es que será una serie, en lugar de las dos películas anteriores: Monsters Inc. y Monsters University.

Los actores Billy Crystal y John Goodman regresan como los monstruos amigos Mike y Sulley. Mindy Kaling (The Office) se une a ellos como un nuevo personaje, Val Little. Little será un miembro entusiasta del Equipo de Instalaciones de Monsters, Inc. (también conocido como “MIFT”).

¿De qué trata Monsters at Work?

Monsters At Work empieza el día después de que la planta de energía Monsters Incorporated comienza a cosechar la risa de los niños para alimentar la ciudad de Monstropolis. Esto gracias al descubrimiento de Mike y Sulley, de que la risa genera diez veces más energía que los gritos.

La serie sigue la historia de Tylor Tuskmon, un joven y ansioso monstruo que se graduó como el mejor de su clase en Monsters University. Tuskmon siempre soñó con convertirse en un asustador hasta que consigue un trabajo en Monsters, Incorporated, y descubre que el miedo ha sido cambiado por la risa.

Tylor es reasignado temporalmente al Equipo de Instalaciones de Monsters, Inc. (MIFT). Él debe trabajar junto a un grupo de mecánicos inadaptados, mientras se fija la meta de convertirse en un bromista.

¿Cuándo podrás ver la nueva serie?