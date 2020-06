¡Muchas felicidades a los graduados de la clase del 2020!

La Noticia saluda a los graduados de la clase del 2020 en Carolina del Norte y les desea muchos éxitos. Si conoce a un/una estudiante, manda una foto y una mini biografía a: jberger@lanoticia.com.

Alessandra Cáceres Torres

Alessandra Cáceres Torres se graduó de Cabarrus-Kannapolis Early College High School. Su familia emigró desde Perú y la motivó a seguir adelante en sus estudios. Ella trabajará como pasante en Cano Rivera Law, una firma de abogados en Charlotte. Estudiará en la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill con especializaciones en ciencia política y español con sueños de convertirse en abogada de inmigración.

Jean Camejo Zúñiga

Jean Camejo Zúñiga se graduó de Phillip O Berry Academy of Technology. Él nació en Pinar del Río, Cuba y emigró a Estado Unidos a los 10 años. Estudiará en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill con especialización en ciencias políticas para seguir su sueño de convertirse en abogado.

Jaida Castro

Jaida Castro se graduó de Sun Valley High School. Ella era una animadora y fue miembro de la Sociedad Nacional de Honor Técnico. Ella asistirá Aveda Institute en Charlotte y The Culinary Institute of the Americas en Nueva York.

Alexis Curtis

Alexis Curtis se graduó de Cabarrus-Kannapolis Early College High School. Mientras estar en este programa, ella recibió su grado de asociado en ciencia. Estudiará en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte con especialización en enfermería.

Gabriel Josué Isaac-Vázquez

Gabriel Josué Isaac-Vázquez se graduó de Rocky River High School. Él y su familia se mudaron en el 2011 desde Puerto Rico. Aprendió el español y siguió adelante con sus estudios. Su sueño es ser dueño de su propio negocio de paisajismo.

Luz García Lara

Luz García Lara es una estudiante del grado 12 de East Mecklenburg High School en Charlotte, NC. Ella es la primera presidenta latina de su escuela desde que se estableció en 1950. Estudiará en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill con especialización en ciencias políticas en ruta para la facultad de derecho.

Jennifer Hernández

Jennifer Hernández se graduó de Josephine Dobbs Clement Early College High School en Durham y continuará como estudiante en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro en el otoño. Su meta es ser veterinaria.

Yadrian Rodríguez

Yadrian Rodríguez se graduó de 71st High School en Fayetteville. Le encanta el baloncesto, el deporte que juega desde los 10 años. Desea ser entrenador de baloncesto y maestro de educación física.