Muchos hospitales en ciudades pequeñas no recibirán vacunas contra el COVID-19

Muchos hospitales y departamentos de salud locales de Carolina del Norte no recibirán nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19 (o lotes muy pequeños) esta semana, ya que el estado cambiará su enfoque a eventos de vacunación masiva.

Una gran parte de las 120,000 dosis del estado se destinarán a jornadas de vacunación a gran escala, incluyendo eventos en el Charlotte Motor Speedway y el estadio de Bank of America .

Cone Health , un sistema de salud que atiende a condados de la Tríada, anunció el viernes 22 de enero que tuvo que cancelar 10,400 citas de vacunación para esta semana.

“Estamos profundamente decepcionados de que nos veamos obligados a retrasar estas vacunas esenciales. Para mantener una estrategia de vacunación agresiva, necesitamos previsibilidad y envíos regulares de vacunas desde el estado como se prometió originalmente. Estoy muy descontento como el estado sigue cambiando las reglas para la asignación de vacunación”, dijo el CEO de Cone Health, Terry Akin, en un comunicado.

My office is aware of the vaccine shortage at Cone Health. I have reached out to the Governor’s office, Cone Health & Biden Administration for more information. I share in the frustration felt by many people in our community & I will continue to monitor this situation closely.

— Congresswoman Kathy Manning (@RepKManning) January 23, 2021