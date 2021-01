Muere actriz Jessica Campbell y deja un hijo huérfano

La actriz Jessica Campbell falleció el 29 de diciembre de 2020 en Portland (Oregon). Fue conocida por su papel en la película “Election”, donde actuó junto a Reese Witherspoon.

Campbell tenía 38 años al momento de su fallecimiento y las causas de su muerte aún están por determinarse.

La familia de Campbell confirmó el deceso de la actriz, quien se retiró de la industria cinematográfica para dedicarse a la medicina natural.

La actriz también participó en la famosa serie “Freaks and Geeks”, mientras que en el éxito “Election” también actuó junto Matthew Broderick.

La prima de Jessica Campbell, Sarah Wessling, abrió una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral de la actriz .quien dejó huérfano a un niño de diez años llamado Oliver Papkins.

Mientras se enfrenta a este giro inesperado y trágico de los acontecimientos y planifica el futuro de Oliver, la familia también se enfrenta a gastos inesperados de cremación, conmemoración y sucesiones. Todos los fondos recaudados se destinarán a cubrir los gastos y mantener a Oliver , aseguró Wessling en GoFundMe.

La recolección supera ya la meta de los $20 mil y se ubica en $28 mil que distintas personas han donado a la causa.

Su prima la definió como una verdadera aventurera en todos los sentidos de la palabra y recordó lo mejor de Campbell: era divertida, era ruidosa, compasiva y leal; no importa lo que hiciera, siempre fue únicamente Jessica .

Igualmente, Reese Witherspoon envió condolencias a la familia de la actriz: Me rompió el corazón escuchar esto. Trabajar con Jessica en “Elección” fue un placer. Envío todo mi amor a la familia y seres queridos de Jessica .

January 13, 2021