Muere adolescente latino Yahir Valdez por disparo, familia pide ayuda

El adolescente latino Yahir Valdez, de 16 años, falleció el 27 de septiembre en Charlotte en medio de un tiroteo que se está investigando. La familia consternada por el hecho pide ayuda económica para cubrir los gastos del inesperado deceso del joven.

Yahir Valdez era un adolescente latino de orígenes mexicanos. Vivía con su papá, su mamá y dos hermanos. Era el mayor de tres hijos y cursaba la secundaria a través de la educación en casa (homeschooling).

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg ( CMPD , por sus siglas en inglés) el tiroteo que acabó con la vida del adolescente ocurrió cerca de la cuadra 6100 de North Tryon en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.

Poco antes de las 8:45 p.m. del 27 de septiembre de 2020, los oficiales respondieron a los informes de un tiroteo cerca de la intersección de North Tryon Street y East Arrowhead Drive. Cuando llegaron, los oficiales localizaron a una víctima adolescente con una aparente herida de bala, y la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia de Mecklenburg lo declaró fallecido en la escena , informó el CMPD en un comunicado.

¿Cómo ayudar?

Un familiar de Yahir Valdez aseguró a La Noticia que el fallecimiento del joven resultó inesperado para la familia y piden ayuda a la comunidad latina para cubrir los gastos generados por el deceso del joven.

Es un buen niño, no andaba en nada malo, simplemente que estaba en la hora equivocada y en el lugar equivocado. No sabemos qué pasó, no nos dejan saber, lo único que sabemos es que está otro niño lastimado en el hospital , dijo a La Noticia un familiar del adolescente.

Para colaborar con la familia Valdez, llame a los números +1-980-309-1467 o +1-336-258-0824 y pregunte por Yecenia Baldez o Isaura Baldez. Igualmente, puede colaborar económicamente a través de los siguientes medios:

Cash App: $yavaldezz

Zelle: 336-258-0824

Investigación sobre latino Yahir Valdez

CMPD aseguró que la investigación de este caso está activa y en curso . Hasta el momento, la familia informa que no ha recibido nuevos datos sobre la pérdida del joven. Por su parte, La Noticia se comunicó con el detective J. Dollar para recabar más detalles sobre el caso y no ha recibido respuesta.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg pide a cualquier persona con información sobre el caso que se comunique al +1-704-432-TIPS (+1-704-432-8477) y en la llamada solicite hablar directamente con un detective de la Unidad de Homicidios .

Si quiere brindar información anónimamente a la policía, puede hacerlo al +1-704-334-1600 o en el sitio web de Charlotte Crime Stoppers.. El reporte del caso policial es: 20200927-2044-00.