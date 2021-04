Muere Bernie Madoff, el defraudador más grande de la historia

Bernie Madoff murió el miércoles en una prisión federal. El financiero se declaró culpable de orquestar el “Esquema Ponzi” más grande de la historia. Madoff admitió haber estafado a miles de clientes con miles de millones de dólares en inversiones. Su estafa duró décadas, hasta que fue detenido.

Madoff murió en el Centro Médico Federal en Butner, Carolina del Norte, a los 82 años, aparentemente por causas naturales, dijo una persona a The Associated Press. La persona no estaba autorizada a hablar en público y habló con la AP bajo condición de anonimato.

El año pasado, los abogados de Madoff presentaron documentos judiciales para tratar de que fuera liberado de prisión por la pandemia de COVID-19. La razón de la petición fue que sufría una enfermedad renal en etapa terminal y tenía otras afecciones médicas crónicas como hipertensión, dolor de espalda, insomnio y enfermedad cardiaca. Pero tal solicitud fue denegada.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Un fideicomiso, designado por el tribunal, ha recuperado más de $13 mil millones de un estimado de $17.5 mil millones que los inversores pusieron en el negocio de Madoff.

En el momento del arresto de Madoff, los clientes tenían participaciones falsas por un valor de 60,000 millones de dólares.

¿Quién fue Bernie Madoff?

Bernard L. Madoff, fue el autor intelectual del “Esquema Ponzi” más grande de la historia.

En 2009, el financiero admitió haber llevado a cabo un plan que estafó a miles de inversores con su dinero. Al hacerlo, robó todos los ahorros de sus víctimas y destruyó vidas. Después de su captura, recibe una sentencia de 150 años en una prisión federal, según reportes de The New York Times.

Madoff estaba detenido en una prisión federal en Butner, Carolina del Norte, desde julio de 2009. Se declaró culpable de 11 cargos de delitos financieros, incluidos fraude, lavado de dinero, perjurio y robo. Recibió la máxima sentencia posible.

Fue acusado de utilizar su firma de asesoría de inversiones, Bernard L. Madoff Investment Securities, para robar miles de millones de sus clientes. Engañó a muchos de ellos con los ahorros de toda su vida. En lugar de invertir su dinero, Madoff lo gastó en familiares y amigos. Luego tomó dinero de inversionistas adicionales para pagar a los anteriores en un esfuerzo por encubrir su fraude.

En 2008, Madoff les dijo a sus hijos que su empresa había cometido un fraude enorme. Su familia notificó a los agentes federales, quienes lo arrestaron al día siguiente.

El año pasado, Madoff expresó remordimiento por sus actos y dijo que “cometió un terrible error”.

Con información de The Associated Press