Muere Dianne Durham, primera gimnasta negra campeona nacional en Estados Unidos

Dianne Durham, la primera gimnasta negra en ganar un campeonato nacional en Estados Unidos, murió el jueves 4 de febrero en Chicago a los 52 años, informó su esposo.

En 1983, Durham marcó un precedente en la gimnasia al ser la primera mujer en ser campeona nacional en Estados Unidos.

“Creo que entre ella y Mary Lou Retton, sintieron que introdujeron más una gimnasia de poder. Dianne también fue una pionera de las gimnastas negras … Abrió el camino para otras”, dijo el esposo de Durham, Tom Drahozal.

Durham es considerada como la mujer que dio paso a grandes gimnastas que hicieron historia como los campeones olímpicos Simone Biles y Gabby Douglas, así como la medallista de oro en el recordado equipo olímpico de Estados Unidos 1996, Dominique Dawes.

“La puerta fue abierta por Dianne”, dijo Drahozal.

En vida, Dianne declaró que nunca dimensionó la importancia de su campeonato nacional de 1983.

“La gente decía, eres el primer negro; estoy usando negro porque afroamericano no era un término en mi época, campeón nacional. ¿Sabes que eso no pasó por mi cabeza una vez? Ni una sola vez. ¿Sabes cuánta gente tenía que decirme eso? No pude entender por qué fue un trato tan enorme “, dijo a ESPN en 2020.