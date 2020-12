Muere Edgardo del Villar, conductor de Telemundo 47

El conductor mexicano de Telemundo 47, Edgardo del Villar, falleció el domingo. Del Villar formó parte de los programas “Un Nuevo Día” y “Al Rojo Vivo”. La noticia la dio a conocer el sitio web de Telemundo 47 por medio de una carta en donde ofrecía un sentido pésame a la familia del periodista.

“Falleció Edgardo del Villar. Nos unimos para ofrecer nuestro más sentido pésame a la madre de Edgardo, sus hermanos, su esposa Carolina y su amada hija, Dana Princesa. Permanecerán para siempre en nuestros corazones. Cuando Edgardo se unió a Telemundo 47, lo reconocimos como un periodista y narrador talentoso, con una sonrisa que iluminó la pantalla”, publicó el equipo de Telemundo 47.

Edgardo del Villar perdió el domingo la batalla contra el cáncer

Fue en el mes de agosto cuando el periodista había anunciado su retiro temporal para centrarse en su salud, pues le fueron diagnosticados diversos tumores cerebrales.

“He decidido tomar un tiempo para centrarme en mi salud, lo cual ya no me verán en la pantalla de Telemundo 47. No ha sido nada fácil, ahora todos mis esfuerzos se centrarán y se aplicarán para ganar esta batalla contra el cáncer”, escribió en aquella ocasión el conductor.

Por otro lado, Carolina Novoa, uso sus redes sociales el domingo para escribir un sentido mensaje a quien fuera su esposo y despedirse de él.

¿Quién fue Edgardo del Villar?

Edgardo del Villar era un periodista mexicano con una exitosa carrera en los medios de comunicación. Formó parte del equipo de los programas “Al rojo vivo”, “Un Nuevo Día” y “Noticias Telemundo”, de la cadena Telemundo 47. Anteriormente fue presentador durante 12 años de “Las Noticias”, el noticiero de televisión de Televisa en Monterrey, México.

Realizó la cobertura de importantes acontecimientos como el terremoto del 19 de septiembre en 2017, el accidente ferroviario de 2016 en la estación de trenes en Hoboken, Nueva Jersey. También cubrió las elecciones presidenciales de 2016, la captura y arresto del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán y los disturbios de 2015 en la ciudad de Baltimore.