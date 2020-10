El famoso cantautor de música country, Billy Joe Shaver, murió este miércoles a los 81 años después de un derrame cerebral, según su amiga, Connie Nelson.

Con su álbum debut, “Old Five and Dimers Like Me”, Billy Joe Shaver saltó a la fama en 1973, década del movimiento “country forajido” al que fue relacionado.

Algunos de sus temas fueron grabados por grandes artistas como Elvis Presley, David Allan Coe, Patty Loveless, Tom T. Hall, Jerry Lee Lewis, Johnny Paycheck y Doug Kershaw. Uno de sus más grandes éxitos fue “I’m Just an Old Chunk of Coal” en 1981.

A lo largo de su carrera musical, Shaver grabó 17 álbumes de estudio. Su último lanzamiento fue “Long in the Tooth” en 2014.

“Shaver siempre ha sido un tipo duro que causa problemas en los límites de un Nashville que valora la astucia”, escribió la revista Q en ese entonces.

De una carrera artística diversa, Sahver Joe apareció en la película “The Apostle” de Robert Duvall en 1996. El mismo Duvall interpretó “Live Forever”, una canción de Joe en la película “Crazy Heart”. En 2004 salió a la luz el documental sobre la vida de Billy, “A Portrait of Billy Joe”.

La polémica vida de Billy Joe Shaver

Billy Joe tuvo una vida intensa en donde se casó y se divorció tres veces de la misma mujer, Brenda Tindell. Por si fuera poco, años después de casó dos veces con Wanda Lynn Canady.

Shaver le disparó a un hombre en la cara afuera de un bar en Lorena, Texas en 2007. Fue absuelto de agresión agravada tras alegar defensa propia.

“Lo golpeó entre la madre y el padre. Lo arregló”, dijo Billy Joe sobre el incidente.