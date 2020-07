Regis Philbin, uno de los conductores más icónicos de la televisión en Estados Unidos, murió la madrugada de este viernes de causas naturales a los 88 años de edad.

La familia de Regis Philbin confirmó su deceso a la la revista People sin proporcionar detalles.

Philbin se hizo famoso por presentar talkshows y programas de concursos desde los años 60. Es recordado por conducir uno de los shows más famosos a nivel mundial “Quién quiere ser millonario”.

Entre sus múltiples reconocimientos, cuenta con un récord en el Libro Guinness por haber permanecido la mayor cantidad de tiempo frente a una cámara profesional.

Antes de llegar a la televisión, Regis Philbin fue actor, cantante y comediante en un club nocturno.

Otros de los programas por los que se le recuerda son “Live With Regis and Kelly”, “Million Dollar Password”, y la primer temporada del exitoso show “America’s Got Talent”.

En enero del 2011, Philbin anunció que dejaría “Live With Regis and Kelly” tras el término de su contrato en esa temporada. Su último episodio se transmitió el 18 de noviembre del mismo año.