Muere Robert Trump hermano menor de Donald Trump

Robert Trump, hermano menor del presidente Donald Trump murió el 15 de agosto en la ciudad de Nueva York.

En un comunicado publicado en el sitio web de la Casa Blanca, el presidente Trump emitió unas breves palabras por el fallecimiento de su hermano.

Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche. No era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz. , declaró el presidente.

El presidente Trump planificó un viaje de última hora el 14 de agosto a Nueva York para visitar a su hermano, anunciaron voceros de la Casa Blanca.

Enfermo

El vocero de la Casa Blanca, Judd Deere dijo que Robert Trump se encontraba en un hospital en Manhattan.

La Casa Blanca no reveló detalles, pero los funcionarios dijeron que Robert Trump estaba gravemente enfermo.

El presidente tiene una muy buena relación con su hermano, al que él quiere mucho , dijo Deere.

Robert Trump era tres años menor que su hermano Donald y era empleado en la Organización Trump.

Polémica

Robert Trump, uno de los cuatro hermanos del presidente, recientemente inició una demanda en nombre de la familia para tratar de impedir la publicación del libro Too Much and Never Enough (Demasiado y nunca suficiente), escrito por la sobrina del presidente, Mary L. Trump.

Mary L. Trump es hija del hermano mayor del presidente, Fred Trump, quien murió a los 43 años en 1981 y padecía de alcoholismo.

La sobrina del mandatario estadounidense asegura que ningún familiar estuvo con Fred Trump el día de su muerte.

Según ella, Donald Trump y otro hermano fueron al cine el día del fallecimiento de su padre.