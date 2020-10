Muere esposo de la pareja más longeva del mundo

El esposo de la pareja más longeva del mundo falleció el 23 de octubre en Quito, Ecuador. El matrimonio conformado por ecuatorianos detentaba un título Guinness.

Justo dos meses después de recibir el récord mundial Guinness por ser la pareja más longeva del mundo, Julio Cesar Mora Tapia, de 110 años, y Waldramina Maclovia Quinteros Reyes, de 105 años, se separan por el deceso de Mora.

Los ecuatorianos han cumplido al pie de la letra con el tradicional mandato “hasta que la muerte los separe” en su matrimonio que cumplió 79 años el 7 de febrero de 2020.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Sus edades sumadas alcanzan los 214 años y su descendencia suma 5 hijos, 11 nietos, 21 bisnietos y 9 tataranietos. Su hijo mayor falleció a los 58 años.

Durante la pandemia la pareja extrañaba mucho a su familia porque las cotidianas reuniones familiares ya no podían realizarse de nuevo. En declaraciones a The Associated Press ( AP ), la hija de ambos, Cecilia, había anunciado que su padre estaba comiendo menos.

Record Guinness

Mora y Quinteros se hicieron el 25 de agosto de 2020 con un título Guinness por su matrimonio.

La pareja contrajo nupcias en la “Iglesia de El Belén”, la primera construida por los españoles en Quito y la más antigua del lugar. Su ceremonia matrimonial fue en 1941 con amigos cercanos y padrinos porque sus familias no estaban de acuerdo con la unión.

El amor y madurez que tuvimos como pareja desde el inicio del matrimonio nos permitió conocernos y crecer emocionalmente para definir nuestro futuro. No fue fácil porque las familias no tenían buena relación de amistad, más con el tiempo y paciencia pudimos unirlas y pasamos a ser ejemplo y el mejor referente para las generaciones más jóvenes , declararon a Guinness World Record .

Ambos consiguieron que todos sus hijos fueran profesionales, un logro que los llenaba de felicidad. Ahora, pasarán a la historia como la pareja más longeva del mundo y es un gran orgullo que sean latinos.