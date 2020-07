El sábado 25 de julio durante una protesta en Texas, un hombre murió baleado después de acercarse a un automóvil que abrió fuego contra él, según informes de la policía de Austin.

Katrina Ratliff, portavoz de la policía, informó a la prensa que el suceso ocurrió antes de las 10:00 p.m durante una protesta en Austin. El sujeto, identificado como Garrett Foster, fue trasladado al hospital, donde murió.

El conductor tocó el claxon y aceleró contra los manifestantes, lo que provocó el enojo de Garrett Foster, quien se acercó hacia el carro con un rifle; el hombre del vehículo lo baleó y se fue del lugar, según el testigo del medio Austin American-Statesman, Michael Capochiano.

Tonight in Austin, #BlackLivesMatter protesters hit the streets.

A Nazi coward drove his car into the crowd, shooting 8 times, killing an activist named Garret.

It took 7 minutes for the cops to bring EMS over, as Garret lay dying.#austinprotestspic.twitter.com/LietGgONzr

