Muere Helen McCrory, mamá de Draco en Harry Potter

La actriz Helen McCrory, quien dio vida a la mamá de Draco Malfoy en Harry Potter falleció a los 52 años.

Así lo confirmó su esposo, el también actor Damian Lewis a través de su cuenta de Twitter, donde manifestó su tristeza y se dijo con el corazón roto.

La actriz, originaria de Paddington, Reino Unido, se dio a conocer por su papel de Narcissa Malfoy, en Harry Potter, así como por su rol de Polly Gray en Peaky Blinders.

McCrory participó también en otros proyectos, como MotherFatherSon y Fearless.

En 2002, Helen actuó en La Venganza el Conde de Monte Cristo y en 2006 en The Queen.

Sus últimas participaciones fueron en la serie de televisión His Dark Materials, de HBO y en Roadkill.

Los colegas de la actriz han expresado sus condolencias y se han dicho desolados por la pérdida de Helen.

Helen McCrory as Polly Gray All our love and thoughts are with Helen’s family. Rest in peace. pic.twitter.com/HBEg4Hz2Up

We are devastated to hear of the loss of Helen McCrory. She was brilliant, vivacious, and she made us laugh. A luminous presence on stage and on screen. pic.twitter.com/MlsHLt5MJQ