Ian Holm, quien dio vida a Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos, falleció este viernes a los 88 años de edad debido a malestares relacionados al Parkinson.

El veterano actor falleció en compañía de su familia en el hospital, confirmó su agente al diario The Guardian.

«Con gran tristeza anunciamos que el actor Sir. Ian Holm falleció esta mañana a la edad de 88 años. Murió pacíficamente en el hospital, rodeado de su familia».

Ian Holm, star of Lord of the Rings, Alien and Chariots of Fire, dies aged 88 https://t.co/DZmeEWsKmO

