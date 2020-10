Joe Morgan, segunda base histórico de los Cincinnati Reds, falleció este domingo 11 octubre a los 77 años en su residencia en Danville, California.

Morgan, miembro del Salón de la Fama de la MLB, sufría polineuropatía, un trastorno de los nervios periféricos.

La muerte de Joe Morgan se suma a la de varias leyendas del béisbol que también perdieron la vida este año, como Bob Gibson, Whitney Ford, Tom Seaver y Al Kaline.

Nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en dos ocasiones, Morgan fue uno de los peloteros más destacados de su época, así lo demostraron sus 10 selecciones para el Juego de las Estrellas y los cinco Guantes de Oro a la excelencia defensiva que consiguió.

Diverso en el campo, Morgan era capaz de conectar jonrones, robar bases e impulsar a su equipo con su agilidad y astucia.

We mourn the passing of Joe Morgan, a Hall of Famer, two-time MVP and two-time World Series champion. He was 77. pic.twitter.com/8RTRiRCeGq

— MLB (@MLB) October 12, 2020