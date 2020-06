Después de una larga batalla contra el cáncer, este lunes falleció en Nueva York el director, productor y guionista, Joel Schumacher, a los 80 años, informó el semanario Variety.

Schumacher es recordado por producir películas como Batman Forever, St. Elmo’s Fire, The Lost Boys, 8 mm, El Fantasma de la Ópera, entre otras.

BREAKING: Joel Schumacher, director of Batman films, dies at 80 https://t.co/R8cdzg7Q5k — Variety (@Variety) June 22, 2020

Antes de llegar al cine, Joel fue diseñador de modas y estudió en escuelas como Parsons The New School for Design y The Fashion Institute of Technollogy de Nueva York.

Su pasión por el cine, lo llevó a incursionar como diseñador de vestuario y su primer trabajo fue en la película ‘El dormilón’. En 1976 redactó su primer guion, para la película ‘Car Wash’ y dos años más tarde para ‘El Mago’.

Debutó como director en la cinta independiente, ‘La increíble mujer menguante’, que tuvo más éxito de lo esperado.

Los 80’s fueron una gran época en la carrera de director de Schumacher, pues hizo películas de distintos géneros, como la película de terror, ‘Generación perdida’, la comedia, ‘Los locos del taxi’ y St. Elmo’s Fire.

Los 80’s fueron una gran época en la carrera de director de Schumacher, pues hizo películas de distintos géneros, como la película de terror, ‘Generación perdida’, la comedia, ‘Los locos del taxi’ y St. Elmo’s Fire.

En 1995 sustituyó a Tim Burton como director de las películas de Batman y es recordado por el curioso traje con pezones que utilizó Val Kilmer, quien interpretó al famosos superhéroe.

A pesar de no tener buenas críticas, la película recaudó 300 millones de dólares alrededor del mundo, no fue el caso de la siguiente cinta de Schumacher sobre el caballero de la noche, ‘Batman y Robin’, que fue un fracaso, motivo por el que Warner Bros. decidió terminar la relación contractual con Joel.