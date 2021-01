Muere la pianista Joanne Rogers a los 92 años

La pianista Joanne Rogers, quien era viuda del presentador de televisión Fred Rogers, falleció a los 92 años.

La organización Fred Rogers Productions, fundada por su esposo para producir programas televisivos infantiles, dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

Joanne fue una músico brillante y consumada, una maravillosa defensora de las artes y una querida amiga para todos en nuestra organización , escribió en Instagram Fred Rogers Productions.

La causa del deceso de Joanne Rogers no ha sido revelada. La pianista estuvo casada con Fred Rogers hasta el fallecimiento del anfitrión televisivo en el año 2003 por cáncer estomacal.

La amorosa compañera de Fred Rogers durante más de 50 años, continuó con su compromiso compartido de apoyar a los niños y las familias después de su muerte como presidenta de la junta directiva de Fred Rogers Productions , detalló la organización.

Rogers nació en el estado de Florida y falleció en Pittsburgh (Pennsylvania), ciudad que honró a la pareja a través de sus redes sociales.

El alcalde de Pittsburgh, Bill Peduto, publicó un comunicado para pronunciarse ante el fallecimiento de Rogers.

One of #Pittsburgh’s favorite neighbors.

Joanne & Fred forever changed our city. Thank you for your dedication to @FredRogersPro, @wqed, our children, & our community. pic.twitter.com/5Umt981RwG

— City of Pittsburgh (@Pittsburgh) January 14, 2021