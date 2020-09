Muere más de un millón de personas por COVID-19 en el mundo

El saldo de muertes por coronavirus a nivel mundial rebasó el millón el 28 de septiembre, nueve meses después de que estalló la crisis que devastó a la economía global, puso a prueba la determinación de los líderes del planeta, confrontó a la ciencia con la política y obligó a las multitudes a alterar la manera como viven, aprenden y trabajan.

“No es sólo un número. Son seres humanos. Son personas que queremos”, dijo el doctor Howard Markel, profesor de historia médica en la Universidad de Michigan que ha asesorado a funcionarios del gobierno en la respuesta a la pandemia y quien perdió a su madre de 89 años a causa del COVID-19 en febrero pasado.

“Se trata de nuestros hermanos, nuestras hermanas. Son personas que conocemos”, añadió. “Y si no tienes ese factor humano justo frente a ti, es sencillo que se vuelva abstracto”.

Más de un millón de personas fallecen por COVID-19

La desoladora cifra de más de un millón de muertos por COVID-19, de acuerdo con registros de la Universidad Johns Hopkins, es mayor a la población total de Jerusalén o de Austin, Texas.

Es dos veces y media más grande que el público que asistió a Woodstock en 1969. Es más de cuatro veces superior al número de muertos que dejó el terremoto y tsunami del 2004 en el Océano Índico.

Y aun así, casi seguramente no refleja el número total de casos debido a las pruebas de diagnóstico y a los reportes inadecuados o insuficientes, y al supuesto encubrimiento de decesos en algunos países.

Y la cifra sigue en aumento

En promedio, se reportan casi 5,000 decesos al día. Partes de Europa ya están siendo afectadas por una segunda oleada, y los expertos temen un destino similar para Estados Unidos, donde se han registrado cerca de 205,000 fallecimientos, o uno de cada cinco a nivel mundial. El número es, por mucho, el más alto en todo el mundo a pesar de los recursos médicos y económicos del país.

“Entiendo por qué los números están perdiendo el poder de asombrar, pero aún pienso que es realmente importante que entendamos la magnitud real de estas cifras”, dijo Mark Honigsbaum, autor de “The Pandemic Century: One Hundred Years of Panic, Hysteria and Hubris” (El siglo de la pandemia: Cien años de pánico, histeria y arrogancia”).

Esta nota se elaboró con información de AP.