Muere policía durante tiroteo en el condado de Gaston

Falleció un oficial de policía de Mount Holly quien fue baleado en un lavado de autos en el condado de Gaston el viernes 11 de diciembre por la mañana, informó la policía de Charlotte. En el incidente se registro a otros dos heridos.

Comunicaciones del condado de Gaston confirma que recibieron la llamada sobre un oficial baleado alrededor de las 3:30 am cerca del Mt. Holly Car Wash Holly en Beatty Drive. El área está junto a la autopista 273, cerca de la interestatal 85.

La policía de Charlotte-Mecklenburg dice que los oficiales intentaron entablar contacto con un sospechoso de allanamiento de morada armado, cuando se intercambiaron disparos entre el sujeto y varios oficiales de Mount Holly. También estuvo involucrado un oficial de policía del condado de Gaston.

El sospechoso y un oficial de policía de Mount Holly recibieron los disparos, dicen las autoridades, y al menos otra persona resultó herida. La policía dice que el oficial fue llevado al hospital Caromont Main con heridas graves. Poco antes de las 10:30 am, el oficial murió.

The Mount Holly Police Officer who was injured during the incident has succumbed to the injuries he sustained. His name is being temporarily withheld to ensure appropriate family notifications are made. https://t.co/BRpmS6DDhn

