Summer Taylor, una activista que fue atropellada el sábado por un automóvil durante una marcha en Seattle, perdió la vida.

Taylor, de 24 años, se encontraba en una protesta alrededor de la 1:30 a.m de la madrugada del sábado, cuando un automovilista condujo en contra de un grupo de activistas en la autopista interestatal 5 que se encontraba cerrada.

» Estoy en la escena del incidente en I-5 y Olive. Un vehículo atravesó el cierre y golpeó a varios peatones en la autopista. Dos personas fueron transportadas a Harborview. Uno con lesiones que amenazan la vida y otro con lesiones graves. «, describía el mensaje del soldado, Rick Johnson, retuiteado por el departamento de policia de Seattle.

Seattle Police assisting @wastatepatrol with serious collision scene on I-5. I-5 southbound remains closed for investigation. https://t.co/qunUGbACl0

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 4, 2020