El mundo del deporte está de luto. Este miércoles se reportó un fatal accidente automovilístico, donde fallecieron nueve futbolistas y el entrenador del equipo Makarie FC de Sierra Leona.

Tras asistir a un partido amistoso a un pueblo cercano, el equipo se disponía a regresar a su hogar; sin embargo, el autobús se estrelló, aunque no se conocen más detalles de cómo fue el accidente.

Por medio de redes sociales, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), lamentó el desafortunado accidente.

Nine players of Makarie FC have died in a road accident outside Makeni , northern Sierra Leone.

They were returning home last night from Karena where they had taken part in a local football gala .

All our thoughts are with Makarie FC.😭😭

