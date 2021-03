Mueren dos jirafas en un incendio en zoológico de Virginia

Dos jirafas murieron el lunes 8 de marzo después de que un granero se incendiara en un zoológico en Reston, Virginia.

Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax respondieron en algún momento antes de las 6:00 pm y vieron fuego proveniente del techo y ambos pisos del granero de dos pisos en Roer’s Zoofari.

A las 7:25 pm, el departamento de bomberos dijo a través de Twitter que dos jirafas fueron encontradas muertas dentro del granero. Ningún otro animal resultó herido durante el incendio y todos están bajo el cuidado del personal del zoológico.

UPDATE: 1200 block of Hunter Mill Road: The fire is under control. Tragically, two giraffes were found deceased. No other animals injured, and all are being attended to by zoo staff. No reported firefighter injuries at this time. Fire investigators on scene. #FCFRD pic.twitter.com/uT1ND7lnvD

— Fairfax County Fire/Rescue (@ffxfirerescue) March 9, 2021