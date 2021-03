Mueren dos jóvenes de 18 años por disparos en Houston

Dos jóvenes de 18 años murieron el 10 de marzo en un tiroteo perpetrado por sujetos en la ciudad de Houston, Texas.

De acuerdo con autoridades policiales de la ciudad de Houston, dos hombres armados abrieron fuego contra un grupo de personas reunidas en un estacionamiento fuera de un conjunto residencial.

Alrededor de las 11:00 p.m. del 10 de marzo, cinco personas se encontraban reunidas en el estacionamiento donde ocurrió el incidente y discutieron con dos hombres que se encontraban a bordo de un carro sedán.

Aproximadamente 10 o 15 minutos después los hombres del sedán regresaron para disparar contra las personas con quienes habían discutido previamente.

De acuerdo con declaraciones dadas por el comandante de la policía de Houston, David Angelo, a la estación de televisión KTRK, los hombres dispararon “completamente sin provocación” contra el grupo de personas.

Tres de las cinco personas del grupo atacado fallecieron, incluyendo los jóvenes de 18 años. Una persona resultó herida y se espera por su recuperación. El quinto individuo salió ileso.

Los hombres que perpetraron el tiroteo huyeron del lugar. Aún se desconoce su identidad.

Es simplemente una pérdida de vidas sin sentido. Me enoja. Me entristece que esto esté sucediendo en esta comunidad. La violencia con armas de fuego sigue aumentando, no solo en Houston, también en todo el país, por lo que debemos hacer un mejor trabajo como comunidad, como sociedad, para controlar esta violencia,

dijo Angelo en la entrevista a KTRK.