¡Increíble! La muerte de John Lennon fue anunciada en un MNF de la NFL

John Lennon cumpliría 80 años hoy si no fuera por Mark David Chapman, el fan que lo asesinó a las afueras de su hogar y quien sigue preso hasta la fecha a pesar de presentar innumerables recursos para quedar en libertad.

John Lennon ya era un hombre de familia

La muerte de John Lennon es un hecho que conmocionó al mundo en la década de los 80, para ese entonces, el ex Beatle ya no tenía nada que demostrar y vivía tranquilamente en un apartamentos en Central Park, en New York.

Estaba al lado de Yoko Ono después de su llamado “Lost Weekend”, periodo donde se separó de su mujer y se fue con su ayudante, May Pang, con quien estuvo de 1973 a 1975.

Para ese entonces, Lennon sólo sacaba discos en estudio, hacía algunas colaboraciones y ya no le gustaban las presentaciones en vivo, por lo que rara vez pisaba un escenario o un set donde tuviera que cantar en un programa.

No estaba mal, John Lennon estaba tranquilo después de estar de “fiesta” más de 20 años, ya era padre de familia y las circunstancias hicieron que madurara de cierta forma.

¿Quién asesinó a John Lennon?

Corría el último mes de 1980, Lennon partía una sesión de estudio que había hecho con otros músicos y justo en la puerta del edificio Dakota de su apartamento, Mark David Chapman se acercó para pedir un autógrafo al músico.

Mientras Lennon firmaba el disco, Mark David Chapman miraba al músico a quien planeó asesinar desde noviembre, pero se arrepintió, incluso hay una foto que atestigua el momento.

Cuando terminó de firmar Lennon el disco preguntó a Mark David Chapman, “¿Es todo lo que quieres?”, a lo que el fan dijo que sí.

Pudo ir a cenar, pero Lennon prefería estar con su hijo

Ya por la noche, Lennon no quiso cenar fuera de casa, quería darle las buenas noches a su hijo Sean, quien era su adoración en ese momento. Además, a Lennon le gustaba complacer a sus fans que lo esperaban por horas afuera de su casa para un autógrafo o una foto.

Chapman esperaba a las afueras del hogar de Lennon, cuando el músico y Yoko Ono se disponían a ingresar, el fan disparó en al menos cinco ocasiones al cuerpo del ex Beatle.

Jay Hastings, quien era conserje del edificio donde vivía Lennon ayudó al músico, quitó sus gafas y llamó a una ambulancia para que lo atendieran.

Lennon perdió el conocimiento en su viaje al hospital, por más que los médicos intentaron reanimarlo no pudieron. A las 23:15 horas, a John lo declararon sin vida, mientras a Chapman lo trasladaron a una comisaría.

¿Por qué la muerte de John Lennon fue anunciada en un MNF de la NFL?

Era un lunes 8 de diciembre, en ese momento, los New England Patriots y Miami Dolphins estaban sobre el emparrillado y el presentador Howard Cosell anunció la muerte de John Lennon en cadena nacional en medio de un “Monday Night Football” de la NFL.

“Esto, tenemos que decirlo. Recuerden que esto es solamente un juego de fútbol, no importa quién gane o pierda. Una inexpresable tragedia nos fue confirmada por ABC News en la ciudad de Nueva York”, expresó en medio del partido. “John Lennon, afuera de su edificio departamental en el West Side de Nueva York, el más famoso, quizá, de The Beatles, fue disparado dos veces en la espalda, llevado rápidamente al Roosevelt Hospital, y muerto al llegar”, agregó.

La noticia comenzó a desplegarse por otros noticieros, incluso, algunos interrumpieron su programación para dar seguimiento al trágico accidente de la familia Lennon.

Sin un funeral, así despidieron al ex Beatle

Los restos de Lennon los cremaron en el Ferncliff Cemetery en Westchester, según Yoko Ono, John no quería un funeral y en efecto, no lo hubo.

A Mark David Chapman lo condenaron a cadena perpetua por el asesinato de John Lennon y a pesar de llevar varios recursos ante un jurado para quedar libre, todas se le negaron.

¿Ustedes sabían que la muerte de John Lennon la anunciaron en un MNF de la NFL?