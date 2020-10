Las muertes por accidentes de tránsito han disminuido en Carolina del Norte. Datos recientes revelan que la seguridad al volante en el estado ha mejorado desde 2019.

La reducción en muertes por accidentes de tráfico ha sido de un 4.4% desde 2019, de acuerdo a un estudio de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés). Este es un decremento de casi el doble comparado con el rango nacional.

Hubo 63 menos muertes por accidentes de tránsito

De acuerdo con otro reporte, 1,373 personas murieron en accidentes de tránsito en Carolina del Norte en 2019. Estas fueron 63 menos muertes que en 2018.

“Debido a que la seguridad es la prioridad número uno de la administración, es muy alentador ver una disminución de las muertes en los caminos”, dijo Eric Boyette, Secretario del Departamento de Transporte en Carolina del Norte.

“Pero no estaremos satisfechos hasta que ya no tengamos fatalidades por accidentes de tránsito. Todos tienen que hacer su parte y comprometerse a seguir las prácticas de manejo seguro en las calles como lo es el uso de el cinturón de seguridad, bajar la velocidad, evitar distracciones y no conducir bajo la influencia de cualquier droga”, recomienda Boyette

Conducir de manera segura debe ser la prioridad en Carolina del Norte

Mark Ezzell, Director del Programa de Seguridad en Autopistas del Gobernador de Carolina del Norte asegura que es más importante que nunca que las personas tomen las precauciones debidas para conducir de manera segura

“La reducción es considerable” dice Ezzell. “Hubieron 63 funerales menos en Carolina del Norte en 2019, pero aún tenemos un largo camino por recorrer. Los reportes preliminares de seguridad de tránsito por COVID-19 son menos prometedores. El NCGHSP y nuestros socios seguimos trabajando para recordar a la población sobre la importancia de que todos tienen que poner de su parte para mantener las calles seguras”.

El reporte del NCGHSP muestra que a lo largo del país, las fatalidades por accidentes de tránsito han disminuido en un 2%. En 2018 se reportaron 36,835 muertes por accidentes de tránsito.

“Aún hay mucho por hacer. Los reportes preliminares acerca de la seguridad de tránsito durante la pandemia de COVID-19 son menos prometedores”, reporta Ezzell. “Es por eso que estamos compartiendo los mismos mensajes de seguridad al volante, que sabemos pueden hacer la diferencia: