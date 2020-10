Si de dar espectáculo y crear polémica se trataba, Muhammad Ali podía convertir en dinero todo lo que estaba a su alcance, desde una pelea arriba del ring hasta un comercial anunciando cualquier tipo de producto.

Muhammad Ali no tenía límites, era un hombre que jamás conoció la palabra imposible en su repertorio, si quería, él podía lograr casi cualquier cosa con sólo desearlo y todo gracias a que sus manos tenían el poder de una aplanadora en el mundo del boxeo.

¿Quién es Muhammad Ali y por qué es el boxeador más famoso en la historia?

Todo comenzó cuando Cassius Marcellus Clay, Jr. llegó a este mundo el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky y su primer encuentro con el mundo del boxeo fue hasta que cumplió 12 años, cuando un policía llamado Joe Martin le dijo que debía aprender a usar los puños para defenderse.

Y vaya que aprendió, en menos de dos años enfrentaba a chicos de mayor edad y peso que él. A los 14 años, Muhammad Ali ganaría los Guantes de Oro en Kentucky y su talento lo haría ganar torneos en New York y Chicago también.

Medallista de Oro contra todos los pronósticos

A los 17 años, Cassius Clay mostraba una enorme velocidad, cosa que lo haría competir por un pase a los Juegos Panamericanos y caería en la Final ante un marine llamado Amos Johnson.

Para 1960, Cassius Clay llegó a los Juegos Olímpicos de Roma en donde ganó la medalla de Oro al derrotar al zurdo polaco Zbigniew Pietrzykowski por decisión. A partir de ahí, comenzaría la leyenda de uno de los más grandes en el mundo del boxeo.

Su debut como profesional

En su natal Louisville, Cassius Clay fue recibido como un héroe. El 29 de octubre de 1960 en el Freedom Hall de su ciudad, debutó como profesional ante Tunney Hunsaker, un policía que tenía unas 30 peleas y diez años mayor que él.

Cassius ganó el combate por decisión unánime de los jueces tras seis asaltos. A partir de ese momento, diversos entrenadores lo buscaron para entrenarlo personalmente y Cassius eligió a Angelo Dundee, quien era un profesional en materia de boxeo.

La pelea que elevó al estrellato a Cassius Clay fue en el Madison Square Garden contra Sonny Banks el 10 de febrero de 1962, donde el nacido en Louisville cayó en el primer round y logró recuperar para noquear a su oponente tres asaltos más adelante.

Después vinieron triunfos ante Archie Moore, Henry Cooper y sobre el Campeón Mundial, Sonny Liston, quien salió como amplio favorito y eso no evitó que Cassius lo derrotara en sólo seis rounds.

Fue en este combate donde Cassius Clay dijera su famosa frase, “Flotaré como una mariposa y picaré como una abeja”, y vaya que lo hizo.

Se cambia de nombre y religión

Luego de ganar el título mundial de los Completos, Cassius Clay decidió cambiarse el nombre a Muhammad Ali, conferido por el líder de la Nación del Islam, Elijah Muhammad.

Una vez que cambió su nombre a Muhammad Ali, enfrentó por segunda ocasión a Sonny Liston a quien derrotó de forma polémica con el “Golpe Fantasma”, ya que Ali no lo habría ni tocado y su retador se fue a la lona para no levantarse.

Según versiones de esa época, Liston se habría dejado ganar por diversas amenazas contra su vida, pero nunca pudo comprobarse nada.

Joe Frazier, una auténtica pared en el ring

Pasaron casi una decena de peleas hasta que combatió contra Joe Frazier, uno de sus más duros rivales y quien le provocó una derrota que le dolió en el alma a Muhammad Ali.

Después, vinieron más combates de bajo presupuesto y otra derrota con Ken Norton, quien en la revancha cayó ante las manos de Ali en otra polémica decisión.

Si alguien era un experto para “calentar” combates ese era Muhammad Ali, quien en la revancha ante Joe Frazier lo insultó y hasta terminaron en el suelo tras un conato de bronca. Luego de 12 asaltos, Alí retendría el título.

The Rumble in The Jungle

Muhammad Ali peleó en Zaire contra George Foreman debido a que nadie contaba con 5 millones de dólares de bolsa para cada peleador. Además, hubo hasta un festival de música por este combate donde tocaron James Brown, B.B. King, The Spinners y Fania All-Stars.

En ocho rounds, Ali mostró toda la clase que tenía y venció por KO al invicto George Foreman para proclamarse por tercera ocasión, Campeón indiscutido de los Pesos Completos. Por otra parte, este combate es el pionero de las grandes carteleras a nivel mundial que se realizan hoy en día.

El primer retiro de los ensogados

Continuó su carrera Ali hasta que el 26 de junio de 1979 envió una carta a la Asociación Mundial de Boxeo donde externaba su deseo de retirarse del boxeo. Para ese entonces, Muhammad ya sufría una lesión cerebral que le hacía hablar más lento y con menos reflejos en el ring.

“Estoy exhausto, no tengo nada que probar…creo que es lo mejor, retirarme como campeón…como el más grande”, dijo en su carta Ali.

En 1980, Ali regresó a los encordados para pelear contra Larry Holmes, lo sorprendente es que no pasó las pruebas físicas y aún así lo dejaron pelear. Había una bolsa de 8 mdd en juego y no iba a dejarla pasar el ex Campeón Mundial.

La pelea fue un tremendo fiasco, Ali llegó con menos de 100 kg de peso a la contienda y su ofensiva era inexistente. No hubo show y en el improvisado ring que se ubicó cerca de Caesars Palace en Las vegas se escucharon los abucheos.

Trevor Berbick y el retiro definitivo

Ali se enfrentó a Trevor Berbick el 11 de diciembre de 1981, donde el ex Campeón Mundial dejó entrever su cansancio de cuatro décadas encima y no fue gran rival para un joven al que casi le doblaba la edad. Un día después de este combate, Muhammad anunció su retiro definitivo del ring.

El récord de Muhammad Ali como boxeador profesional terminó en 56 victorias, 37 de ellas por nocaut y 19 por decisión; mientras que acumuló cinco derrotas, cuatro de ellas por decisión y una por abandono, un legado difícil de alcanzar hoy en día para cualquier peso completo.

Por todos los combates épicos, su forma de crear polémica y todo el show que era arriba del ring, Mohamed Alí es el boxeador más famoso en la historia.