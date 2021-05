Los abandonos de niños han sido más frecuentes en diversas ciudades de Estados Unidos, algunos han sido por un embarazo no deseado y otros simplemente no han tenido explicación, ya que las autoridades no han encontrado a la madre o padre del bebé.

Mujer abandona a bebé en farmacia de Nueva York, tiene siete meses de edad

Ahora, hubo un caso en Nueva York, donde una mujer de 20 años entró en la tarde del viernes 22 de mayo en una farmacia con su bebé de siete meses, al que abandonó minutos después tras salir corriendo de la tienda.

La joven llegó a una farmacia ubicada en Brooklyn, y funge también como un supermercado de barrio que también ofrece comida para llevar. Este lugar está ubicado en el barrio de Bushwick, cerca del transitado cruce entre Myrtle Avenue y Wyckoff Avenue.

La mujer aprovechó que pudo entrar al baño del comercio

La mujer llegó al lugar transportando a su bebé en un carrito, y pidió utilizar el cuarto de baño en la parte trasera del negocio.

Unos minutos después, la mujer decidió salir corriendo del establecimiento y dejó al bebé dentro del baño. Momentos después, descubrieron que abandonó a su hijo y dieron aviso a las autoridades los trabajadores del lugar.

La policía de Nueva York aseguró que el niño fue trasladado al hospital, donde se encuentra en buen estado, pero aún no ha podido encontrar a la madre.

No es el único caso de abandono en los últimos días

Un par de días antes del abandono de este bebé, hubo un incidente similar en Jersey City, en el vecino estado de Nueva Jersey, en el que una adolescente de 14 años entregó a su bebé recién nacido a una clienta de un restaurante y después huyó.

Este hecho quedó grabado en una de las cámaras de seguridad, donde la chica entró al establecimiento de nombre “El Patrón” un tanto aturdida y se dirigió con el dueño para decirle que se había encontrado un bebé.

El bebé tenía apenas unas horas de nacido

Pero esto no era un caso común, ya que el bebé tenía apenas unas horas de haber nacido y la joven que entregó al bebé era su madre.

Apenas una clienta del lugar comenzó a revisar al bebé, la madre decidió huir, pero poco después fue hallada por las autoridades.