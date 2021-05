VIDEO: Mujer ataca a policía latino en LA: “Yo soy legal y tú asesino, mexicano, jamás serás blanco”

Una mujer ha comenzado a hacerse viral, luego de atacar con insultos racistas a un policía latino en Los Ángeles, a quien llamó asesino, solo por detenerla.

Y es que en el video, se ve cómo el oficial de Los Ángeles detiene el auto de la mujer y, sin faltarle el respeto, ni alzarle la voz, le pide su licencia.

Sin embargo, la mujer comienza a atacar con insultos racistas al oficial.

Por su parte, el oficial explicó a la mujer que la estaba deteniendo por usar el celular mientras manejaba, a lo que ella respondió que lo estaba grabando porque le tenía miedo y que estaba segura de que él era un asesino.

La mujer le pidió al hombre llamar a su superiror, a lo que el oficial dijo que ya lo había hecho.

Al llegar el supervisor, la mujer siguió atanco con insultos racistas al oficial y aseguró que estaba celoso de no ser blanco.

Por su parte, Alex Villanueva, alguacil de Los Ángeles y veterano, reconoció la labor del oficial.

Aquí te dejamos el video de la mujer que comenzó a atacar a un policía latino en Los Ángeles, a quien llamó asesino solo por no ser blanco.

NEW: "You're always gonna be a Mexican, you'll never be white, you know that?"

A Latino LASD deputy sent me his bodycam video of a woman claiming to be a teacher launching into a racist tirade against him when he pulled her over in San Dimas. She repeatedly calls him a murderer. pic.twitter.com/Cc8jSVenCQ