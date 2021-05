Una mujer con discapacidad visual viajó desde Finlandia solo para presenciar un juego de hockey en Carolina del Norte.

Ocurrió la noche del miércoles 19 de mayo, cuando los Carolina Hurricanes aumentaron su ventaja en la primera ronda de los Playoffs de la NHL.

Lo lograron frente a 12,000 fanáticos, el máximo permitido en el PNC Arena.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis *

¿Qué newsletter quieres recibir? * Noticias Salud Espectáculos



Pero, particularmente, una de esas miles de personas era una visitante muy especial.

Y es que aunque parezca difícil de creer, los Canes tienen una fanática que viajó desde Finlandia con tal de estar en el partido.

Se trasladó más de 7,250 kilómetros (unas 4,500 millas) para cumplir su deseo.

“Busqué en Finlandia y encontré un montón de contenido sobre los Hurricanes. Me enganché y el resto es historia“, dijo a WRAL Laurel Wheeler.

Wheeler tiene una discapacidad visual.

Por los que solo puede saber de los juegos de los Hurricanes con auriculares.

Según cuenta, puede identificar a algunos de los jugadores por el sonido de sus patines.

Hace un par de semanas, dio a conocer que quería estar en el PNC Arena para un juego.

Y con la ayuda de amigos, lo logró.

“No me he perdido un partido en toda la temporada y tenía que venir en persona“, comentó.

Wheeler dijo que ella era solo otra “Caniac” en las gradas.

“Estoy feliz de celebrar con esta gente y crear grandes recuerdos”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

De no saber inglés a ser el primer chileno en la NFL: “Vine con $50 en el bolsillo”

LaMelo Ball, ¿esperanza o desilusión para Charlotte y Michael Jordan?