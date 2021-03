Mujer de Carolina del Sur encuentra coyote en su cocina

Una mujer de Carolina del Sur se encontró con un coyote en su cocina.

Tiene dos cachorros propios y decora su casa con arte de temática canina.

“Uno de mis perros pasó por aquí y empezó a ladrar y mirar por todas partes, como si hubiera un ratón o algo así”, dijo Sandie Ferguson a WSPA.

Coyote entra en la cocina de mujer

Ella dijo que él entró por una puerta para perros y se inmovilizó en la esquina de su sala de desayunos.

“Cuando lo vi por primera vez, pensé ‘Es un coyote. Luego pensé: ‘No, tiene que ser un perro‘. Pero él no se movió, no ladró, no gruñó ni gimió ”, dijo.

Ferguson dijo que fue entonces cuando llamó al 911. Dijo que el coyote se quedó en la esquina hasta que llegó la policía.

Coyote estuvo imobilizado

“Él no se movió. Creo que tenía tanto miedo que se quedó como una estatua durante una hora y diez minutos ”, dijo Ferguson.

Cuando llegó la policía, ella dijo que usaron juguetes para perros y pudieron sacar al coyote por la misma puerta para perros por la que entró.

“Entonces, ahora, cerramos la puerta del perrito por la noche, y tengo que mirar y encender todas las luces, porque tenemos un perrito”, dijo.

“Nunca esperé que hubiera un coyote”

Antes del incidente, Ferguson dijo que había escuchado coyotes, pero que nunca había visto uno.

“Nunca esperas que un animal salvaje entre en la casa. Nunca esperé que hubiera un coyote en mi jardín”, dijo Ferguson. “Nunca en mis sueños más locos pensé que él entraría a la casa”.

Los expertos en vida silvestre dijeron que este es el primer incidente como este que han visto en la región.

Qué hacer si encuentra un animal salvaje

Los expertos en vida silvestre dicen que si alguna vez te encuentras con un animal salvaje, no te acerques a él. En cambio, aléjese lo más rápido posible.

Y, si es como este caso en el que está dentro de su casa, asegúrese de darle una ruta de escape y dejar que salga por sí solo. Luego, debe asegurar el punto de entrada, para que no vuelva a suceder.