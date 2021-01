El irlandés Conor McGregor es un personaje polémico, nunca se queda quieto y ha recibido decenas de demandas por sus actos en público, fuera del octágono de la UFC, empresa para la que trabaja.

Gracias a su mal carácter y poco manejo de la ira, Conor McGregor se ha metido en infinidad de problemas, desde peleas callejeras, en bares y ahora, tiene una demanda sobre él.

¡Otra vez en problemas! Mujer demanda a Connor McGregor por violencia física

Una mujer presentó una demanda multimillonaria contra Conor McGregor por supuestas lesiones personales, según publica el portal ESPN en su edición de Estados Unidos.

Según Dave Coleman, el abogado de la mujer, los eventos habrían tenido lugar en 2018, pero la demanda apenas la presentaron esta semana en el Tribunal Superior de Dublín, donde le darán seguimiento al caso.

Según la publicación, no hubo más detalles adicionales sobre el caso de McGregor y la mujer que lo demanda. Además, el irlandés no es el único, uno de sus abogados también está acusado en la querella.

La demanda no afectaría en su próximo combate

Por otra parte, Conor McGregor enfrentará a Dustin Poirier en UFC 257 el 23 de enero en ‘Fight Island’, y esta demanda no afectaría su presentación en el octágono.

“Luego de una investigación exhaustiva realizada por la Gardaí que, además de entrevistas con el demandante, incluyó entrevistar a numerosas fuentes, obtener declaraciones de testigos, examinar video de circuito cerrado y la cooperación de Conor McGregor, estas acusaciones fueron categóricamente rechazadas”, dijo la portavoz de McGregor, Karen Kessler, en un comunicado. “La demandante sabe que los hechos contradicen las afirmaciones de esta demanda. El señor McGregor disputará cualquier reclamo y confía en que prevalecerá la justicia”, agrega el escrito.

No es la primera ocasión que tiene problemas con la justicia

Recordemos que el The New York Times documentó en 2019 que McGregor fue objeto de dos investigaciones por agresión sexual, aunque no se sabe si las investigaciones continúan vigentes o en proceso.