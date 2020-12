Mujer devuelve anillo de compromiso de $ 3K porque es demasiado 'barato'

Una mujer le devolvió su anillo de compromiso a su pareja porque no le costaba el 10% de su salario.

El anillo, que está hecho de oro blanco con diamantes y zafiro, le costó al hombre alrededor de $3,000. Sin embargo, supuestamente gana lo suficiente como para que, si siguió la regla del 10%, que dice que debería gastar una décima parte de su salario en un anillo de compromiso, debería haber gastado entre $10,000 y $15,000.

El hombre publicó sobre su dilema en el foro de Reddit “¿Am I an A– h—-?”, Preguntando si había hecho algo incorrecto al gastar solo $3,000 en el anillo de compromiso para su prometida.

En la publicación, explicó que, si bien gana un salario considerable, este año ha sido algo desafiante porque ha estado apoyando financieramente a sus padres, hermana y sobrino que tenían COVID-19. También sigue apoyando a su hermana, que perdió su trabajo.

Para empeorar las cosas, dijo que su trabajo anunciaba que el próximo año despedirían a 150 personas, por lo que quería ser inteligente con sus gastos, aunque no cree que lo vayan a despedir.

A pesar de que el anillo que compró costaba solo $3,000, fue diseñado de la manera que su pareja lo quería, dijo el hombre. Incluso hizo que el zafiro se cortara a medida en forma de pera, como ella prefería.

“Al principio estaba muy contenta con él hasta que su madre (una joyera) lo llamó barato”, escribió el hombre. “Desde entonces me lo ha devuelto y me ha acusado de infravalorarla y lo que hace por mí”.

Eso incluye cuidar a su hijo de 18 meses y hacer la mayor parte de la cocina y las tareas del hogar, agregó.

Desde que le devolvió el anillo, la pareja del hombre se ha “negado” a hablar con él.

“Sus padres me acusan de usarla y tratarla como basura barata”, escribió. “He intentado explicar mi punto de vista, pero no me escuchan y exigen un anillo de al menos un 10%”.

La mayoría de los comentaristas se pusieron del lado del hombre, y el comentarista principal preguntó cómo $3,000 se considera “barato”.

Otras personas intervinieron para decir que el costo del anillo realmente no debería importar.

“Como orgullosa portadora de un anillo de compromiso de 400 dólares, no puedo imaginar el desperdicio de miles en una joya [sic]”, escribió una persona.

Alguien más dijo: “Un anillo es un anillo. El mío costaba alrededor de £500 que estaba tan feliz con mi anillo. Es perfecto. Tbh, si mi esposo gastara más, me hubiera molestado mucho con él”.

Otro comentarista incluso señaló que la “regla” del 10% era una “estrategia de marketing inventada por la industria del diamante”, lo cual es cierto, según The Knot.

El sitio web de bodas escribió que el cartel de diamantes De Beers creó una campaña de marketing en la década de 1930 que convenció a los hombres de que si realmente amaban a sus seres queridos, gastarían al menos un mes de su salario en un anillo de compromiso.

En la década de 1980, la cantidad aumentó a dos meses de salario y hoy es el salario de tres meses.