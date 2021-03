Mujer disparó a un sujeto que irrumpió en su casa en Carolina del Norte

Una mujer se encontraba en su casa de Durham, Carolina del Norte, cuando el terror se apoderó de ella.

Ella se sintió amenazada y le disparó a un hombre cuando intentaba irrumpir en su hogar.

El Departamento de Policía de Durham dijo que el tiroteo ocurrió la madrugada del martes 9 de marzo.

La detonación del arma de fuego se dio en una propiedad en Glenbrook Drive.

Los investigadores dijeron que el hombre resultó gravemente herido.

El presunto ladrón fue trasladado de urgencia al hospital, pero su estado sigue siendo un misterio y no ha sido dado de alta.

“Los oficiales de policía de Durham están investigando un tiroteo en una casa en el área de la cuadra 2600 de Glenbrook Drive”, dijeron los oficiales en un comunicado.

