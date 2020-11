Mujer grita desconsolada por perder a bebé en naufragio

74 migrantes murieron en un naufragio que ocurrió en aguas del mar Mediterráneo. Entre los fallecidos, se encuentra el bebé de una de las migrantes que fue capturada en video llorando por la pérdida de su bebé.

La organización sin fines de lucro, Open Arms compartió en Twitter distintas imágenes y videos sobre el rescate de los migrantes que iban en la embarcación naufragada.

Uno de los videos muestra el dolor de una madre migrante que perdió a su bebé de seis meses de vida. El infante fue encontrado más tarde fallecido por un paro respiratorio.

We call for a change in the evidently unworkable approach to #Libya and the Mediterranean.

In the absence of safeguards for migrants returned to the country, the Libyan SaR zone must be redefined to allow for international life-saving operations. pic.twitter.com/C8Y8t7M93F

— Safa Msehli (@msehlisafa) November 12, 2020