Mujer transgénero de orígenes latinos hace historia al ganar importante concurso de belleza

Kataluna Patricia Enríquez, una mujer transgénero de orígenes latinos, hizo historia al ganar el reconocido concurso Miss Silver State en, un reconocido certamen en Nevada que es preliminar al Miss Nevada USA.

La modelo y diseñadora de modas concursará por el reconocimiento de la mujer más bella del estado de Nevada, lo que le daría la oportunidad de concursar en Miss USA y Miss Universo. Sin duda una gran noticia para la comunidad trans en Estados Unidos y el mundo.

Enríquez, de 26 años, vivió Miss Silver State como un reconocimiento a la feminidad y un motivo de celebración para la comunidad transgénero.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Miss Silver State fue una gran experiencia… para mí honestamente fue una celebración de feminidad y diversidad y esta celebración de ser realmente tú misma”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kataluna Enriquez (@mskataluna)

Kataluna, quien es filipina-americana, contó que en el pasado sufrió discriminación en concursos de belleza.

“Al crecer, a menudo me decían que no se me permitía ser yo misma ni estar en espacios que no era bienvenida. Uno de los obstáculos que encuentro todos los días es ser sincero conmigo misma. Hoy soy una orgullosa mujer transgénero de color. Personalmente, he aprendido que mis diferencias no me hacen menos que, me hacen más que. Y mis diferencias es lo que me hace único, y sé que mi singularidad me llevará a todos mis destinos, y todo lo que necesite atravesar en la vida ”.

Sin embargo, nunca bajó los brazos, pues ve en estos concursos la vitrina perfecta para representar a la comunidad trans, por lo que se muestra optimista para llevarse la corona en Miss Nevada.

“Una cosa que es importante para mí es la inclusión, la diversidad y la representación. Es algo que no tuve mientras crecía y todavía me falta en el mundo de hoy”, aseveró.