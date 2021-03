Mujeres convierten valla metálica en homenaje a víctimas del feminicidio en México

Colectivos de mujeres han convertido la valla metálica del Zócalo en un homenaje a las víctimas del feminicidio en México. Autoridades mexicanas levantaron una gran barrera metálica para proteger el edificio de Palacio Nacional. Esto previo a las manifestaciones que se esperan el 8 de marzo con motivo al Día Internacional de la mujer.

Este hecho no fue tomado bien por los colectivos de mujeres, quienes decidieron escribir los nombres de las miles de fallecidas en México. A lo largo de las vallas metálicas que se encuentran afuera de Palacio Nacional, mujeres escribieron con pintura blanca la palabra “víctimas de feminicidio”. Y en cada valla las activistas escribieron los nombres de las cientos víctimas de todo el país.

“Ivonne, Jocelyn, Ingrid Escamilla, Wendy, Mara, María Elena”, son algunos de los cientos de nombres que fueron escritos a mano en las barreras de acero. Estas fueron colocadas para impedir el paso de las manifestantes hacia las puertas de donde vive el Presidente de México,

“Nuestras compañeras, las que buscan a sus familiares en desaparición forzada, o quienes buscan justicia por los feminicidios de sus hijas no se dejaran intimidar con unos simples pedazos de metal. Que no se les olvide nunca que las mujeres tenemos dignidad y memoria”, ha asegurado una usuaria del colectivo “Vivas nos Queremos”, según datos de Televisa News.

Andrés Manuel López Obrador asegura que estas vallas “no se han colocado por miedo a los grupos feministas, sino para evitar que provocadores puedan vandalizar el inmueble histórico”.

“Que no se confunda, no es miedo. Es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces, no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al Palacio Nacional, es para que no haya provocación”, declaró el sábado López Obrador durante un acto oficial en Yucatán.