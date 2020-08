Multimillonario McAfee usó una tanga en vez de mascarilla

El multimillonario empresario John McAfee, pionero en la creación de antivirus, ha publicado imágenes en Twitter usando una tanga en lugar de mascarilla.

El famoso empresario, fundador de la empresa de antivirus McAfee Associates , publicó diferentes fotografías usando ropa íntima femenina a modo de mascarilla y aseguró en la red social que fue arrestado en Noruega por ello.

RED SCARF SOCIETY UPDATE I am being detained in Norway. Trivial issue but waiting for high level beaurocrats to arrive. Slow bastards, as you know. To be safe, I'm changing our meeting time to 10:00 tonight. Munich

As usual. Our trip so far: pic.twitter.com/BJV76g8k4g — John McAfee (@officialmcafee) August 10, 2020

Sin embargo, los humorísticos videos de su pareja, Janice McAfee, indicando que se encontraba en un centro de detención que realmente era un área aeroportuaria y otras publicaciones en la red social, parecían señales de que la supuesta detención era tan solo una broma.

Presunta detención

McAfee publicó un tuit el 10 de agosto asegurando que había sido detenido en Noruega por usar una tanga en vez de mascarilla. Sin embargo, el sonriente rostro del policía y su uniforme con la palabra alemana “polizei” levantaban sospechas sobre la veracidad del hecho.

Going to have to cancel the Red Scarf Society meeting. I am so sorry. Note to future adventurers: Always joke with you captors. No matter what. pic.twitter.com/aKgq65Fjqx — John McAfee (@officialmcafee) August 10, 2020

Luego de ello, su pareja Janice McAfee aseguró estar tuiteando desde el dispositivo del empresario y publicó contenidos que se tomaban la detención de su esposo como algo muy gracioso.

“Manejaré la cuenta de John hasta que se escape (método habitual), soborne a alguien (muy rápido, podría salir en unas pocas horas), contrate al abogado adecuado (serán unos días) o se convierta en el director de la cárcel, en cuyo caso tendremos que expulsarlo”, tuiteó Janice McAfee.

Update: Here I was 2 hours ago. John is the only person I know that can get you champagne while being detained! More updates coming. pic.twitter.com/mT6TBd15ch — John McAfee (@officialmcafee) August 10, 2020

Igualmente, la esposa de McAfee aseguró encontrarse en un centro de detención y mostró una botella de champán que supuestamente el empresario consiguió a pesar de estar detenido.

Autoridades

El 11 de agosto, el medio BLICK informó que McAfee estuvo realmente en el aeropuerto de la ciudad de Augsburg, en Alemania, pero que nunca fue detenido.

“A petición de BLICK , la policía de Augsburg confirmó que McAfee quería entrar, pero se marchó de nuevo porque habría tenido que estar en cuarentena durante varios días. Un portavoz de la policía dijo: ‘Nunca ha habido un arresto'”, reseñó el medio suizo.

Asimismo, la policía declaró a BLICK que el champán mostrada por la esposa de McAfee tampoco fue entregada por los oficiales.