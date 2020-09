Las muñecas LOL se han convertido en un juguete controversial. Bajo el lema #saveourchildren las madres han denunciado que la sorpresa no está solo en descubrir la muñeca.

Para las niñas es emocionante recibir la bolita donde viene la muñeca LOL sorpresa. Pero, lo más asombroso lo reveló una madre en un experimento en el que mete a una muñeca LOL en agua helada. De inmediato apareció ropa interior poco convencional: vendas, grilletes con la palabra “precaución” escrita en sus partes íntimas.

La lencería que muestran las muñecas se conoce como “hardcore” relacionada con signos de esclavitud. Es por ello que los padres consideran totalmente inapropiado exponer a niñas en etapa preescolar y primaria a estos mensajes que quieren hacer ver como normales.

A partir de ahí surgieron más críticas fundamentadas en la misma prueba con variedad de resultados apuntando al mismo contenido sexual no apto para menores.

MY FRIEND sent me this!!! This is her 5 year old daughters LOL SURPRISE DOLL !!! Not ok!!! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/Eoi2cIU0Kd

hi ! if you have children or little female siblings this is for you. do NOT BUY THEM LOL DOLLS. when you put them in ice water pedophilic undertones emerge! all of these are extremely inappropriate for young kids. #saveourchildren pic.twitter.com/BgiZaQgerv

— 𝐥𝐲𝐬 (@lyssajacelynn) August 12, 2020