David Prowse, actor que dio vida a Darth Vader en la primera trilogía de Star Wars, murió a primera hora de este domingo a los 85 años de edad. Hasta el momento no se han dado detalles sobre su muerte.

Nacido en Bristol, Reino Unido, David Prowse es recordado en su país por interpretar al “Hombre Verde”, un personaje que enseñaba a los niños a cruzar la calle correctamente.

David Prowse y Darth Vader, su icónico papel

Sus dos metros de altura y su prodigioso físico, gracias a la halterofilia, fueron los factores para que George Lucas lo eligiera para interpretar a Darth Vader, uno de los villanos más famosos en la historia del cine. Sin embargo, la voz de Prowse no convenció al director, que quería hacer más sombrío al personaje. El actor James Earl Jones terminó doblando la voz de Darth Vader y David se enteró en el estreno de la película.

Otros papeles de Prowse

David también actuó como guardaespaldas en la famosa película de Stanley Kubrick, “La Naranja Mecánica” en 1971. Además de encarnar al Monstruo de Frankenstein en tres ocasiones: Casino Royale en 1967, The Horror of Frankenstein en 1970 y Frankenstein and the Monster from Hell en 1974.