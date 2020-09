Músico argentino se viraliza por su parecido a Chespirito

Las redes sociales se han enloquecido ante el parecido del metalero argentino, Phil González Claudio, con el comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

El parecido entre ambos saltó a la luz luego de viralizarse una fotografía en la que el hombre luce su larga melena con un vaso de cerveza en la mano.

Chespirito fue una estrella internacional, especialmente en Latinoamérica. Es recordado por su participación en El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

No 🤔 ese no es el chavo del 8… pic.twitter.com/JGiC06t3eu — Simpsonito chévere (@SimpsonitoMX) September 24, 2020

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más, eh… Me ca** de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos”, expresó el hombre en su página de Facebook.

“Ahora hay muchos pelotudos bardeando. Es un meme nada mas pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear”, agregó.

– Mi amor, soñé bien mamon…

-¿Qué soñaste?

– Con el Chavo del 8 Metalero…

– No mames, eso no existe. El Chavo del 8 Metalero: pic.twitter.com/2xxuD0gBW3 — Maldeorines Radio (@Maldeorines) September 25, 2020

El hombre mencionó que, a pesar de lo jocoso de los memes, han habido usuarios de las redes sociales que lo han insultado por su parecido con Chespirito.

Roberto Gómez Bolaños nació en Ciudad de México el 21 de febrero de 1929. Fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión mexicano. Falleció en Cancún, México, el 28 de noviembre de 2014.

La Noticia redactó esta nota con información de El Horizonte.