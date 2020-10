Nace la tormenta tropical Delta en el Caribe

La 26va depresión tropical de la temporada de huracanes se ha fortalecido hasta convertirse en la tormenta tropical Delta, con vientos sostenidos de 65 kpm.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, la tormenta se encuentra a unas 210 millas al sur de Jamaica.

Lo que se espera de la tormenta es que se fortalezca hasta adentrarse en el Golfo de México. Por lo tanto, es probable que Delta se convierta en huracán el miércoles. En caso de ser así, golpeará la costa de Estados Unidos a finales de semana.

Tropical Storm #Delta has formed over the northwestern Caribbean Sea. Additional strengthening is likely and the system is expected to be at or near hurricane strength when it pass near or over western Cuba late Tuesday or early Wednesday. Latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/qBJJdAh6Ze

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 5, 2020