Esto tal vez no te guste y es que ha surgido un nuevo término, llamado en inglés Geriatric Millenial, por eso, si naciste en los 80, te decimos qué es un Millennial Geriátrico y si podrías serlo.

Bien es cierto que siempre ha sido un poco confuso cuándo termina la Generación X y cuándo comienza la Millennial.

Recientemente la autora Erica Dhawan, quien se llama a sí misma una millenial geriátrica, publicó un artículo titulado “¿Por qué la fuerza de trabajo del futuro depende de los millennials geriátricos?”, generando varios artículos y comentarios sobre este nuevo término.

Si bien Erica señala que ella escuchó el término, por lo que no lo creó, sí definió a la generación de millennial geriátricos, como los nacidos entre 1980 y 1985.

¿Qué es un Millennial Geriátrico?

De acuerdo con la autora, esta microgeneración es esencial para el futuro de los trabajos, pues pasaron suficiente tiempo alejados de las pantallas como para poder comunciarse cara a cara, pero también crecieron con las primeras computadoras, por lo que son cercanos a la tecnología.

Su experiencia con la comunicación predigital significa que pueden leer el subtexto de un mensaje de texto tan bien como pueden captar las dudas de un cliente en sus expresiones faciales durante una reunión en persona”, asegura Dhawan.

La autora señala que muchos de los líderes de compañías son millenial mayores o geriátricos, entre ellos Mark Zuckenberg (Facebook), Alex Ohanian (Reddit), Jennifer Fleiss (Rent the Runway) y Brian Chesky (Airbnb).

Además, entre los famosos que están en esta categoría se encuentran Chrissy Teigen, Katy Perry, Beyoncé, Kim Kardashian, Ryan Gosling, Chistina Aguilera, Chris Evans, Bruno Mars y Scarlett Johansson, entre otros.

Aunque para muchos ha sido gracioso y a pesar de las características positivas de esta generación, no a todos los ha parecido un buen término.

Algunas propuestas en redes sociales es que sena llamados “Elder Millennial” o “Xennial”.

Asimismo, una autora en Oregon, Lizzy Acker, propuso 4 términos distintos, como The Oregon Trail Generation, The Home Alone Generation, The Book It Generation y simplemente Millennial.

Cuéntanos qué opinas de este término y de las características de esta microgeneración.