Nadal no irá al US Open por el COVID-19

Rafael Nadal no participará en el US Open y prefiere evitar riesgos ante la pandemia de coronavirus. Así lo expresó en su cuenta de Twitter.

Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control.

Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad pic.twitter.com/kLLne4yJB7

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020