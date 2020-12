Naomi Ackie le dará vida a la biografía de Whitney Houston

La actriz británica Naomi Ackie interpretará a Whitney Houston en la película biográfica I Wanna Dance With Somebody.

Aparentemente la búsqueda no fue fácil, pero ha terminado. Naomi está ajustando sus negociaciones con Sony y su división TriStar, quienes ganaron los derechos para contar la historia de Houston.

Stella Meghie, quien dirigirá la película, dijo:

Pasamos la mayor parte del año pasado en una búsqueda exhaustiva de una actriz que pudiera encarnar a Whitney Houston. Naomi Ackie nos impresionó en cada etapa del proceso. Me conmovió su capacidad para capturar la presencia escénica de un ícono global mientras lleva la humanidad a su vida interior “.

I Wanna Dance With Somebody tiene fecha de estreno para los días de Acción de Gracias en 2022.

Naomi Ackie tendrá en sus manos un gran papel y el mejor apoyo

Whitney Houston fue una querida cantante para el público. Ganadora de seis premios Grammy, su éxito trascendió a los más de 200 millones de discos vendido en el mundo. Su canciones quedaron como grandes regalos; “Quiero bailar con alguien” fue una de ellas, y es la que dará nombre a la película.

No en vano este podría ser entonces el papel más importante en la carrera actual de Naomi, luego de aparecer en Star Wars, The Rise of Skywalker.

Adicionalmente, la actriz contará con un guión espectacular, de la mano de Anthony McCarten, quien escribió la exitosa biografía de Queen, Bohemian Rhapsody.

Por si fuera poco, Pat Houston producirá la película. Entretanto, estarán el productor musical Clive Davis, McCarten a través de Muse of Fire Productions y Larry Mestel para Primary Wave Music, que es socio de la propiedad de Whitney Houston. Esto le da un respaldo a la película que planea usar el catálogo y voz de la cantante.

Davis dijo:

La prueba de pantalla de Naomi Ackie fue tan poderosa que envió escalofríos por mi columna vertebral. Aunque la incomparable voz de Whitney se usa para todas las canciones, el extraordinario rango de actuación de Naomi le permite capturar magistralmente el encanto único de Whitney, el poder de estrella y, por supuesto, sus luchas personales. Naomi es el verdadero negocio y no puedo imaginar una mejor opción para este papel icónico “.

Por su parte, Pat Houston aseguró:

Todos los fanáticos de Whitney tienen un apetito por la perfección cuando se trata de Whitney y su legado. Transformar a alguien en un ícono incomparable es virtualmente imposible. Pero con una cuidadosa consideración, Naomi Ackie fue seleccionada en base a sus actuaciones de calidad y su profundo compromiso de emerger en la mujer que todos amamos. Esperamos emprender este viaje con ella. “

La querida Whitney Houston murió en 2012 a los 48 años de edad.