Naomi Campbell anuncia que es mamá a sus 50 años: “No hay amor más grande”

La legendaria supermodelo Naomi Campbell sorprendió a sus fans y es que anunció que se convirtió en mamá a sus 50 años.

La noticia fue compartida con una adorable foto en donde los pies de la bebé se pueden ver sobre la mano de la estrella originaria de Londres, Reino Unido.

Campbell, quien además de ser modelo es conocida por programas y películas como Empire, Catwalk y The Face UK, entre otros, compartió un tierno mensaje sobre el momento.

Una pequeña y hermosa bendición me escogió para ser su madre. Me siento muy honrada de tener a esta gentil alma en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo que compartiré de por vida con mi ángel. No hay amor más grande”, escribió Campbell desde Instagram.