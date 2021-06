La japonesa Naomi Osaka anunció que se retira del Abierto de Francia y explicó que sufre de depresión desde hace un tiempo.

En un mensaje desde Twitter la número dos del mundo justificó su reciente decisión de no hablar con la prensa debido a que requería “cuidar su salud mental”. Mencionó que las entrevistas tras las derrotas le generan gran ansiedad, razón por la cual dijo que no daría declaraciones en el Roland Garros.

Tras ganar en la primera ronda en efecto cumplió su palabra y se negó a asistir a la conferencia de prensa, por lo que recibió una multa de 15,000 dólares. También recibió la advertencia de los cuatro torneos de Grand Slam sobre otras sanciones, incluyendo ser descalificado o suspendida.

Osaka agregó que se tomará una pausa del circuito de tenis, lo que se considera un giro dramático de eventos para la cuatro veces campeona de Grand Slam.

La tenista de 23 años reveló haber “sufrido largos episodios de depresión” desde el US Open en 2018. En ese momento Osaka ganó ante Serena Williams en una final llena de controversias, reclamos y lágrimas.

Las críticas en torno a las recientes palabras de Naomi Osaka sobre las entrevistas produjeron una reacción que conllevó al retiro de la jugadora.

Creo que ahora lo mejor para el torneo, los demás jugadores y mi bienestar es que me retire para que todos puedan volver a concentrarse en el tenis que se disputa en París. Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida y cualquiera que me haya visto en los torneos se dará cuenta que a menudo uso audífonos porque me ayudan a calmar mi ansiedad social”.